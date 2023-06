Thiago Silva joga futevôlei em praia do Rio em meio a especulações de volta ao futebol brasileiro

Jogador de futebol Thiago Silva, que atualmente joga pelo Chelsea, aproveita férias em praias cariocas

Nesta terça-feira, 6, o jogador de futebol do Chelsea da Inglaterra, e capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva, foi flagrado aproveitando o dia de muito sol nas areias cariocas. Jogando futevôlei, o zagueiro foi fotografado na praia da Barra da Tijuca, mostrando que não somente na grama que tem habilidade.

Morando na Inglaterra por estar jogando pelo Chelsea Football Club, onde conquistou uma Champions League (Liga dos Campeões), existem algumas especulações de que Thiago estaria pensando em voltar para seu país natal, podendo assinar com o Fluminense.

O retorno do zagueiro para o futebol brasileiro dependeria de um acordo entre o jogador com Christopher Vivell, diretor de futebol do time inglês. Thiago vai completar 39 anos de idade em setembro deste ano, possuindo contrato até junho de 2024. Os boatos da vinda do atleta quando sua esposa, Belle Silva, respondeu uma publicação da mulher do lateral Marcelo, que voltou há pouco tempo para o Fluminense, falando que "ano que vem a gente se encontra".

Thiago Silva na praia - Créditos: Dilson Silva / AgNews

Thiago Silva na praia - Créditos: Dilson Silva / AgNews



Thiago Silva mostra foto do começo do relacionamento com Belle Silva e se declara: ‘Eterna namorada’

Há pouco tempo atrás, o jogador de futebol Thiago Silva aproveitou o Valentine’s Day, para se declarar para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos e tem dois filhos: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7. “À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro.

