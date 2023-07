Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi é internada e revela o que aconteceu

Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi desabafa ao aparecer no hospital: 'Estou bem fraquinha'

A modelo Carolina Portaluppi, que é filha do técnico de futebol Renato Gaúcho, surpreendeu seus fãs neste sábado, 22, para anunciar que está internada. Ela apareceu em seu quarto no hospital para contar qual foi o diagnóstico e como está sentindo.

Portaluppi revelou que está gastrite e precisa ficar em repouso para realizar novos exames.

"Vim para o hospital e o médico achou melhor ficar internada, vou ficar aqui me cuidando, fazendo muito exame para descobrir o que é de fato além de gastrite. Tô bem fraquinha, mas vai dar tudo certo. Queria agradecer a todos que mandam energia boa e mandam mensagens", disse ela.

Romário também está internado

O ex-jogador de futebo e senador Romário, de 57 anos, segue internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado há uma semana com quadro de infecção intestinal e segue sem previsão de quando receberá alta.

Nesta quinta-feira, 20, o hospital divulgou um novo boletim médico com atualização sobre a saúde do atleta e informou que ele está melhorando.

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D'Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Apresenta melhora importante do quadro geral. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", informaram.

Vale lembrar que Romário é senador do PL no Rio de Janeiro. Ele foi um ídolo da Seleção Brasileira de futebol masculino e venceu a Copa do Mundo de 1994.