Filha de Joelma abre o jogo sobre internação da mãe: 'Está bem'

Filha de Joelma, Natália Sarraff fala sobre a internação da mãe e o diagnóstico de sinusite bacteriana

A jovem Natália Sarraff, que é filha da cantora Joelma, apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs da mãe sobre a notícia de que a artista foi internada. Ela contou que a mãe está no hospital para realizar exames e está bem. Além disso, ela contou que o diagnóstico de sinusite bacteriana foi dado há algumas semanas e a cantora já se curou com o tratamento.

“Só para deixar a galera tranquilizada. A chefa estava com sinusite bacteriana há três ou quatro semanas. Foi a primeira vez que ela ficou no hospital, internada, mas graças a Deus está curada. Ela saiu do hospital daquela vez bem da sinusite. Agora, ela está sim recebendo todos os cuidados para fazer todos os exames, tirar todas as dúvidas, mas está bem. Já estava até pulando, pedindo corda para pular. Ela está bem”, declarou.

Então, ela contou que várias pessoas da família tiveram gripe nos últimos tempos e o quadro de Joelma atacou a sinusite dela. “Vocês lembram que eu falei que estava todo mundo gripado? Foi depois do São João, todo mundo gripou e ela gripou também e pegou a sinusite. Mas graças a Deus já foi curada, foi tratado, a bactéria não tem mais. Agora é outros cuidados. Já já ela aparece aí”, afirmou.

Pausa nos shows de Joelma

Na semana passada, a cantora Joelma reapareceu nas redes sociais durante o período longe dos palcos para tranquilizar os fãs. Ela surgiu caminhando na frente de sua casa na praia enquanto descansa perto de sua família.

“Bom dia, meus amores! Estou por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde para poder estar com vocês logo, logo! Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada”, disse ela.

A pausa nos shows de Joelma foi anunciada pela equipe dela por meio de um comunicado nas redes sociais. “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, disseram.