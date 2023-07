Filha de Arlindo Cruz atualiza sobre o estado de saúde do pai após ida ao CTI

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz volta ao Rio de Janeiro e revela como foi visita ao pai: 'Meu melhor amigo'

A influenciadora digital Flora Cruz, que é filha de Arlindo Cruz e Babi Cruz, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do seu pai após ele ter sido internado no CTI de um hospital no Rio de Janeiro. Ela informou que foi visitar o pai na quinta-feira, 20, após uma viagem para São Paulo e gostou de ver que ele está melhor.

“Agora sim, minha caminha! Cheguei de viagem e fui direto dar um cheiro no meu melhor amigo, Arlindão, que está super bem. E eu estou muito grata aos meus deuses por tudo que está acontecendo. Até já meu povo”, disse ela nos stories do Instagram.

Nesta semana, os fãs de Arlindo Cruz foram surpreendidos com a notícia da internação dele. O artista foi hospitalizado com um quadro de pneumonia e precisou ficar no CTI por causa de sua condição de vida, já que ele vive com sequelas de um AVC. "Informamos que Arlindo Cruz foi atendido na unidade Casa de Saúde São José no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", informou o boletim médico.

Logo depois, a filha dele também gravou um vídeo para tranquilizar os fãs do pai. “Estou aqui em São Paulo à trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José, o quadro dele... Ele já fica em CTI normalmente... Mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem, já já está em casa e a gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos, dos familiares. E é isso, um beijo no coração de todo mundo e muito axé”, declarou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.