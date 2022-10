Fernanda Paes Leme revela sequelas da Covid-19 que ainda interferem na sua rotina

Fernanda Paes Leme utilizou seu podcast para comentar sobre as sequelas de covid-19

Uma das primeiras celebridades brasileiras diagnosticada com Covid-19, lá em março de 2020, a atriz Fernanda Paes Leme (39) falou das sequelas da doença que carrega até hoje, em seu podcast Quem Pode, Pod, que apresenta ao lado de sua amiga, Giovanna Ewbank (36). Ela revelou que, além de não sentir cheiros e ter o paladar afetado, ficou com a memória comprometida.

"Peguei Covid- 19 logo no início, em março, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E entre as sequelas, paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria. Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória", disse ela na noite desta terça-feira, 25.

“Foi e ainda é muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco”, continuou a atriz. O assunto começou quando as apresentadoras falavam sobre leitura com o ator Antônio Fagundes (73).

