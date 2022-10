Com emocionante homenagem, Fernanda Paes Leme lamenta morte da cachorrinha: "Tentamos de tudo"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme falou sobre a morte da cachorrinha, Matilda, e prestou uma emocionante homenagem

Fernanda Paes Leme(39) usou as redes sociais neste domingo, 23, para dividir uma triste notícia com os fãs. Após revelar que houve uma piora no quadro de saúde de Matilda, sua cachorrinha, ela contou que infelizmente a cadela faleceu.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma sequência de cliques com Matilda e lamentou a morte dela. Além disso, ela emocionou os fãs ao prestar uma linda homenagem para a cachorrinha.

"Não queria de jeito nenhum fazer esse post, parece que escrever pra todo mundo ia tornar mais real ainda a dor que ta aqui dentro… a Matilda foi descansar. Tentamos de tudo e ELA também… eu não sei de verdade dimensionar tudo que tô sentindo porque eu jamais amei e fui amada por um bichinho assim", começou o texto.

Fernanda seguiu agradecendo pelo tempo que conviveu com a cadela. "Minha sombrinha, minha Pitica de mãe, só tenho a agradecer o pouco tempo que passamos juntas. Tanto amor que você nos deu e recebeu. Fomos incansáveis, eu sei… merecíamos um final mais feliz. Duro de acreditar e aceitar… Mas sou muito, muito grata a você."

Matilda viveu pouco tempo com a atriz e seu noivo, Victor Sampaio. Ele encontrou a cachorra abandonada na estrada e eles a adotaram. "Foram poucos, mas inesquecíveis momentos que dividimos… Me conforta saber que você sentiu pertencimento, que você teve um lar, uma irmã mais velha e um monte de gente que te deu muito amor. Descansa em paz meu anjinho. Estaremos sempre juntas. Obrigada Família e amigos que estiveram comigo nessa luta e obrigada a vocês por tanta energia positiva pra ela", finalizou a artista.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio. "Ah Fe, que dor... Muita força pra vocês", desejou uma seguidora. "Ohn meu Deus… tão, tão, tão difícil, Fe… Toda força do mundo pra você!", disse Fernanda Gentil. "Ooo Fepa. Vocês foram muito fortes e guerreiras. Tenho certeza ela tá cheia de orgulho e gratidão da mãezinha dela. Sinto muito, muito, muito", falou Camila Queiroz.

Confira a publicação de Fernanda Paes Leme sobre a morte da cachorrinha:

