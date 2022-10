Fernanda Paes Leme aparece chorando após piora no estado de saúde de sua cachorra

A atriz Fernanda Paes Leme apareceu chorando após notícia de piora no quadro de saúde de seu animal de estimação

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 11h45

Fernanda Paes Leme (39) apareceu chorando em seus stories do Instagram e contou aos seus seguidores que houve uma piora no quadro de saúde de Matilda, sua cadela. Segundo ela, a cachorra foi ao veterinário e passou a noite da última terça-feira, 18, lá.

Em uma postagem do Instagram, Fe desabafou sobre: "Quadro neurológico da Matilda piorou do nada. Ela passou a noite na clínica. Que dureza, gente".

A emocionante história da cadelinha já havia sido compartilhada com seus seguidores: Victor Sampaio (30), seu noivo, a encontrou abandonada em uma estrada.

"Ele a levou para casa e começamos a cuidar. Não demorou e nos apegamos muito a ela e decidimos que ela ficaria em casa com a gente e não no sítio como pensamos inicialmente. Matilda era nossa nova companheirinha. O período de adaptação foi tranquilo. De um animalzinho medroso a um ser de extremo carinho e animação".

A atriz recebeu, então, a notícia de que a cachorra estava doente: "Suspeito que esse foi o 'motivo' da pessoa covarde que a abandonou. É uma doença comum em animais que não foram vacinados. Mas estamos cuidando, com tudo que podemos e está ao nosso alcance. Ela está em uma fase crítica da doença e os próximos dias serão essenciais. Eu só choro e quero proteger e cuidar. Independentemente do tempo em que ela esteja com a gente, independentemente de tudo, ela está recebendo amor, atenção e tratamento", disse ela.

Fernanda Paes Leme em stories sobre cadela (Foto: Reprodução/ Instagram)

Fernanda Paes Leme chora ao revelar aborto espontâneo: "Uma perda invisível"

A atriz contou que sofreu um aborto espontâneo no final de 2021. A apresentadora contou sobre o ocorrido em uma entrevista ao 'Mil e Uma Tretas', e contou que perdeu o bebê poucos dias após a descoberta da gestação.

"Eu vivi isso de uma forma totalmente inesperada. Eu não estava tentando, não estava querendo naquele momento. Comigo o que aconteceu foi que eu tive muitos problemas com o DIU de cobre, me dava muitas cólicas. Quando eu tirei o DIU, no mês seguinte, a menstruação não veio. Aí meu peito, já pesado, eu vivendo alguns sintomas de gravidez, sem saber que aquilo estava acontecendo. Decidi fazer um teste"

Fernanda está noiva de Victor Sampaio e contou sobre sua reação ao descobrir a gravidez: "Eu fiquei em choque. Pensei em elaborar para este ano. Contei para ele [Victor], e ele ficou mais feliz do que eu", contou. "Cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido. Eu fiquei muito mal, porque vi ali que eu queria ser mãe, porque antes eu achava que não queria. Eu descobri ali que eu queria. Foi uma perda muito solitária", lamentou