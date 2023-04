Felipe Andreoli passa por cirurgia no domingo de Páscoa: 'Fui surpreendido'

Felipe Andreoli aparece no hospital em pleno domingo de Páscoa e revela que passou por uma cirurgia: 'Dói muito'

O apresentador Felipe Andreoli (43) surpreendeu seus fãs ao contar que passou por uma cirurgia neste domingo de Páscoa. O comunicador foi diagnóstico com pedras nos rins após sentir muita dor e preciso realizar um procedimento cirúrgico.

Andreoli surgiu nas redes sociais pouco antes de receber alta hospitalar e contou que começou a sentir cóliras renais no sábado, 7, e precisou ir ao hospital. A cirurgia aconteceu na manhã deste domingo, 8.

“Ontem, no fim do dia, eu fui surpreendido com uma dor muito forte na parte lombar esquerda. Como eu já tinha tido cólica renal, na hora eu já suspeitei que era isso e realmente era. Viemos para o hospital. Tomei algumas medicações, fiz exames e a gente esperava expelir as pedras. Mas cheguei em casa e estava morrendo de dor de novo. Voltei correndo para o hospital e hoje de manhã passei por um pequeno procedimento cirúrgico, uma hora e pouco de intervenção. E cá estamos, na Páscoa. Daqui a pouco vou ser liberado”, disse ele, e completou: “Dói muito. Deu vontade de chorar de tanta dor que eu estava”.

Nas redes sociais, o apresentador mostrou uma foto no hospital e contou mais sobre o ocorrido. "Coelhinho da pascoa que trazes pra mim? 1 pedra, 2 pedras, 3 pedras no rim! Coma chocolate, mas BEBA MUITA ÁGUA... Já tô bem melhor. Passei uma dor inenarrável. Confesso, chorei até. Fiz uma pequena cirurgia e as minhas pedrinhas tão aí na minha mão. Nessas horas sempre lembro de vocês, mulheres. Diz que é o mais perto que o homem chega de um parto. Tá doido. A gente não aguenta. Vocês são de outro planeta. Obrigado. Amanhã se tudo certo estaremos juntos no Mais Você e no Globo Esporte", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Perrengue ao vivo de Felipe Andreoli com o filho mais velho

Recentemente, o apresentador Felipe Andreoli (43) enfrentou um perrengue ao vivo no programa Globo Esporte ao ver o seu filho mais velho, Rocco (6), invadindo o palco da atração. O menino foi acompanhar um dia de trabalho do pai e resolveu brincar no palco durante a atração. O garoto apareceu entrando no palco como se nada estivesse acontecendo e foi rapidamente tirado dali pelo pai.

“Filho, o papai está trabalhando. Tá ao vivo! Desculpa, tá? No sábado, de vez em quando, tem que trazer para o trabalho, é assim. Me deu até um calor”, disse ele durante o programa.