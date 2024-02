Faustão recebe novo transplante; relembre famosos que encararam a mesma situação

Faustão passa por nova cirurgia e recebe transplante de rim; relembre outras celebridades que já receberam ou aguardam doação do órgão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por uma nova cirurgia de transplante nesta segunda-feira, 26, apenas alguns meses após receber um novo coração. Desta vez, ele entrou na fila novamente e recebeu um novo rim. Além dele, outros famosos dentro e fora do Brasil já passaram por situações semelhantes. Vamos recordar alguns casos:

Selena Gomez compartilha elo com Faustão:

Faustão e Selena Gomez possuem uma grande história de amor fictícia. Tudo começou depois que fã decidiu fazer uma piada sobre um caso entre os dois. No entanto, a brincadeira acabou gerando uma grande repercussão e se tornou uma piada constante nas redes sociais. Agora, os dois compartilham um elo semelhante, já que ambos receberam transplante de rins.

Em 2017, Selena precisou passar por uma cirurgia para realizar um transplante de rim devido ao tratamento contra o lúpus, uma batalha que ela enfrenta há anos. Sua grande amiga, a atriz Francia Raisa, generosamente doou o órgão para a cantora. No entanto, após a cirurgia, a amizade entre as duas enfrentou alguns conflitos e elas chegaram a se distanciar.

Ex-BBB recebeu transplante de paciente:

Em outubro do ano passado, Marcos Harter, médico que ganhou notoriedade após participar do Big Brother Brasil e 'A Fazenda', surpreendeu ao revelar que passou por um transplante de rim. Ele lidava com problemas renais crônicos e seu novo órgão foi doado por uma paciente que, ao longo do tempo, se tornou sua amiga.

“O reencontro pós-transplante. “Amar ao próximo” está na bíblia mas é pra poucos. Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante”, ele agradeceu a amiga em suas redes sociais.

Sertanejo vai receber rim da esposa:

Na semana passada, o cantor Chrystian, conhecido por ser a antiga dupla sertaneja de Ralf, compartilhou que foi hospitalizado após receber o diagnóstico de uma condição genética. Assim como Faustão, ele passará por um transplante de rim. No entanto, o sertanejo teve o apoio crucial de alguém muito especial.

Isso porque sua esposa, Key Vieira, gentilmente se prontificou a doar seu órgão ao marido, que estava internado para realizar uma bateria de exames e deve passar pela operação no próximo mês. Segundo a equipe do artista, ele foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão.

Por que Faustão passou por outro transplante?

