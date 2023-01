Fátima Bernardes se frustra com retorno às aulas de dança: “Exausta”

Bailarina profissional, Fátima Bernardes tentou retomar a atividade física, mas o resultado não saiu como esperava

Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar sua tentativa de voltar a praticar a dança após três anos longe da atividade física. No relato, a apresentadora de 60 anos, que já foi bailarina profissional, expôs a realidade e foi bem sincera ao mostrar para os seguidores que não deu conta do retorno e precisou parar a aula.

No primeiro stories, Fátima mostrou os pés na academia e escreveu: “Quando você tenta fazer uma aula de dança depois de três meses parada…”, na sequência, a namorada do deputado federal Túlio Gadelha (35) mostrou o resultado em um clique suada e com os fios bagunçados: “Fica exausta e termina a aula sentada, só assistindo. Mas vocês já sabem, não sou de desistir, semana que vem tem mais.”, a apresentadora deu o recado.

No ano passado, Fátima inclusive, relatou a vontade de voltar a dançar, mas explicou que havia um impasse: o rompimento de um músculo em seu ombro esquerdo. Na época, à frente do programa da Globo ‘Encontro com Fátima Bernardes’, a apresentadora tirou uma licença para fazer uma artroscopia, um procedimento cirúrgico que corrigiu a questão de saúde.

Fátima Bernardes impressiona em posição de ioga:

Mais ativa do que nunca! Fátima Bernardes tem colocado foco total nas atividades físicas e no início da semana, compartilhou um clique que exemplifica bem o resultado de seu empenho. Nas redes sociais, a apresentadora dividiu um registro inédito de uma de suas aulas de ioga, fazendo uma posição surpreendente.

No clique, Fátima aparece sustentada por um tecido, encostando as mãos nos pés, com a cabeça para baixo. Na legenda, ela falou mais sobre a atividade física: “Adoro desafios. Hj fiz uma aula de ioga com tecido. Foi muito difícil pra mim. Pensei em desistir. Mas o acolhimento da professora e o olhar de “você consegue” de quem estava ao meu lado me fizeram terminar a aula”, contou.