Fátima Bernardes surge em posição de ioga e impressiona: "Absurdo!"

Aos 60 anos, Fátima Bernardes exibiu toda sua flexibilidade ao realizar movimentos desafiadores durante aula de ioga

Uau! Na tarde desta segunda-feira, 23, Fátima Bernardes (60) impressionou ao dividir com os seguidores das redes sociais, um registro inédito.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora compartilhou um clique para exibir toda sua flexibilidade e boa forma ao realizar uma aula de Ioga com tecido, repleta de movimentos desafiadores.

Cheia de orgulho, a artista refletiu: "Adoro desafios. Hoje fiz uma aula de ioga com tecido. Foi muito difícil pra mim. Pensei em desistir. Mas o acolhimento da professora e o olhar de 'você consegue' de quem estava ao meu lado me fizeram terminar a aula. E aí uma alegria tomou conta de mim. Vou insistir. A foto foi tirada pela professora, acho que pra me animar. Conseguiu", escreveu ela na legenda.

Os fãs e admiradores ficaram impressionados. "Arrasou!", escreveu uma internauta. "Adoro. Louca pra fazer uma aula assim!", disse outra. "Essa tá sabendo usar o tempo livre! Fátima, inspiração!", falou uma terceira.

Ainda recentemente, Fátima Bernardes surgiu pleníssima pedalando na Avenida Beira Mar, ao lado do amado, Túlio Gadelha (35) e da filha, Bia Bonemer (25).

Na última semana, a apresentadora Fátima Bernardes encantou os seguidores em suas redes sociais, ao compartilhar um vídeo com momentos de suas férias ao lado da família.

Na postagem, a jornalista aparece ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha e a filha Bia Bonemer, uma dos trigêmeos frutos de seu relacionamento com o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner (59).