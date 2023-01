Aos 60 anos, Fátima Bernardes esbanja jovialidade ao andar de bicicleta

Com look justinho, Fátima Bernardes arrancou elogios ao surgir pedalando na beira da praia

Féras! Curtindo uma viagem em Fortaleza, no Ceará, Fátima Bernardes surgiu pleníssima na manhã da última terça-feira, 17, ao lado do amado, Túlio Gadelha (35) e da filha, Bia Bonemer (25).

Em uma postagem publicada em sua conta no Instagram, o deputado mostrou que começou o dia se exercitando, pedalando na Avenida Beira Mar, ao lado da apresentadora. "Pedalzinho em Fortaleza, CE. O Nordeste é lindão mesmo", escreveu na legenda.

Dona de uma beleza impressionante, a bela de 60 anos, exibiu toda a sua boa forma ao surgir andando de bicicleta. Nos cliques, Fátima aparece usando uma blusa azul turquesa cobrindo os braços e uma calça legging coladinha de mesmo tom.

Nos comentários, os seguidores deixaram muitos elogios para a bela. "Sou fã demais...Vocês são espetaculares!", afirmou um. "Aaaaah, que lindos", afirmou um. "Casal muito simpático! Aproveitem bastante as férias!", declarou outro.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora Fátima Bernardes encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo com momentos de suas férias ao lado de sua família.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TÚLIO GADELHA:

PRAIA!

Fátima Bernardes está aproveitando as férias para descansar com a filha Beatriz Bonemer em uma praia em Fortaleza. Recentemente, as duas apareceram sorridentes enquanto renovavam o bronzeado de frente para o mar.

Na foto, a comunicadora apareceu usando biquíni preto básico, óculos escuros e chapéu de palha. “Quando a filha vira parceira de viagem. Só amor”, escreveu ela na legenda.