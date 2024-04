Famosos reagem após notícia sobre a saúde de Faustão

Eliana, Tata Werneck e mais famosos comemoram novidade na saúde de Faustão, que teve seu quadro atualizado pela esposa nas redes sociais

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado em um hospital de São Paulo após passar por um transplante de rim há mais de um mês. Nesta sexta-feira, 5, a esposa dele, a produtora Luciana Cardoso, abriu o jogo sobre o estado de saúde do marido em um recado nas redes sociais. Ela contou que ele enfrentou um período de rejeição do órgão transplantado, mas os médicos conseguiram reverter a situação e ele está se recuperando.

Com esta boa notícia, os amigos famosos fizeram questão de comemorar nas redes sociais. Nos comentários do post, várias celebridades deixaram mensagens carinhosas para a família.

Tata Werneck disse: "Amém Jesus! Que ele fique bem logo em nome de Jesus! Por tanto que já ajudou tanta gente". Eliana escreveu: "Ahhh… Deus é maravilhoso. Que bom que ele tem você Lu, uma mulher zelosa e forte! Sigo por aqui em oração".

Daniella Cicarelli comentou: "Deus os abençoe nesta maratona". Regiane Alves escreveu: "Deus no comando". Silvia Poppovic comentou: "Que notícia maravilhosa! Sei bem como é passar por tudo isso!!!".

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.

Saiba o que a esposa de Faustão falou sobre a saúde dele

Em um comunicado nas redes sociais, Luciana Cardoso contou que o marido, Faustão, está internado há 47 dias. "Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação", começou dizendo.

E deu mais detalhes: "Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tevemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida".

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário paa que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão aqueles que no momento difícil, tem a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos", afirmou.