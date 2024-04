Fabiana Justus atualiza sobre tratamento oncológico: "Mais desafiadores"

Por meio das redes sociais, Fabiana Justus compartilhou atualizações sobre atual fase do tratamento contra a leucemia mieloide aguda

Nesta segunda-feira, 8, Fabiana Justus completa 22 dias internada. Em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, a filha de Roberto Justus usou as redes sociais para desabafar sobre o atual quadro de saúde.

A empresária publicou um registro de uma pintura em que aparece aparece abraçando Lucca, seu filho mais novo. Além do pequeno, Fabiana é mãe de Chiara e Sienna, de cinco anos de idade. "22 dias internada. Dos mais desafiadores e difíceis da minha vida. Mas dos mais necessários! Em busca da minha vida de volta ao lado dos meus maiores tesouros... a minha família", iniciou ela na legenda da publicação.

Na sequência, a mãe das crianças confessou que não compartilha mais da vida pessoal em seu perfil por razões médicas. "Não consigo ficar muito no celular porque passo mal, mas vim dar um oi e dizer que seguimos aqui, rumo a CURA! Obrigada pelo carinho e amor de sempre!", finalizou.

Os internautas e fãs de Fabiana declararam apoio a ela nos comentários. "Quando uma mãe está sendo cuidada, todas as outras mães oram pelos filhos dela. Todos os dias, orando por VOCÊ", disse uma. "É isso aí minha menina, atravessando o deserto mas a Cura está ali do outro lado, mais perto que nunca! Muito orgulho de vc e sua força…Te amo com todas as minhas forças", declarou outra.

Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula

Em março deste ano, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Por meio dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação. Confira!