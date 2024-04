Fabiana Justus atualiza sobre sua saúde: ‘Esses dias têm sido bem difíceis'

Internada após receber doação de medula óssea, Fabiana Justus reaparece para falar como anda a sua saúde após ficar longe da web

A influenciadora digital Fabiana Justus voltou às redes sociais na tarde desta sexta-feira, 5, para falar sobre a evolução do seu tratamento contra a leucemia. Ela fez um transplante de medula óssea ao receber uma doação há poucos dias e está entre altos e baixos em sua recuperação. A estrela aguarda que a medula óssea se recupere e está internada em um hospital de São Paulo.

Assim, ela ficou um tempo longe das redes sociais, mas reapareceu para tranquilizar seus fãs. Em um texto nos stories, ela contou que está vendo o carinho dos fãs e que está se recuperando após ficar com a imunidade mais baixa.

"Eu sei que vocês estão preocupados. Obrigada pelo carinho! Vocês são incríveis. Esses dias têm sido bem difíceis! Mas tudo parte do tratamento. A famosa ‘mucosite’… quem já passou sabe como é difícil. É um efeito colateral das quimios pré-transplante, e como agora minha medula zera para que a nova possa pegar, minha imunidade também está zerada. Então são dias de muita dor e desconforto. Eu já sabia que viria, só não imaginava como seria! Por isso estou sumidinha… Mas faz parte de todo o tratamento. Continuem rezando para que a ‘pega' da medula aconteça logo pois com ela, tudo melhora! Obrigada do fundo do coração pelo amor que recebo diariamente de vocês", afirmou.

Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula

Nesta quarta-feira, 27, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação. Confira!