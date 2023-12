Ex-jogador de futebol é esfaqueado e internado no Uruguai, diz jornal

O ex-jogador de futebol Ezequiel Lavezzi, da Argentina, foi parar no hospital após um evento familiar e o motivo do ferimento tem duas versões

O ex-jogador de futebol Ezequiel Lavezzi, da seleção da Argentina, foi internado em um hospital em Punta Del Este, no Uruguai, após ter sido esfaqueado. De acordo com o jornal El Observador, o incidente aconteceu durante uma discussão em uma festa de família na madrugada desta quarta-feira, 20.

O jornal informou que a discussão teria acontecido por causa de dinheiro e ele ficou com uma lesão no abdômen e fratura na omoplata. Porém, a família deu outra versão. De acordo com o jornal Tyc Sports, a família informou que ele caiu da escada ao trocar uma lâmpada e bateu em um móvel.

O quadro de saúde dele é estável e não precisará de cirurgia. Ele segue internado em observação e deve receber alta em breve.

Lavezzi tem uma longa carreira no futebol. Ele já jogou no Estudiantes, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint Germain e Hebei Fortune. Além disso, ele defendeu a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2014.

Atriz de The Big Bang Theory revela que está com câncer

A atriz Kate Micucci, que interpretou a personagem Lucy na série The Big Bang Theory, anunciou que foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela já iniciou o tratamento e gravou um vídeo no hospital enquanto se cuidava para recuperar a saúde.

A estrela contou que o diagnóstico foi precoce. “Estou no hospital porque ontem fiz uma cirurgia de câncer de pulmão. Eles descobriram cedo”, disse ela, que ainda desabafou sobre o tumor. “É muito estranho porque nunca fumei um cigarro na minha vida, então foi uma surpresa. Mas também acho que isso acontece e a melhor notícia é que foi precoce. Estou bem”.

Então, a artista ainda contou sobre como descobriu a doença. “Tive uma coisa em meus exames de sangue que ficou muito alta. Então procurei um médico e fiz mais exames. Examinei meu coração e foi aí que a mancha em meu pulmão foi notada”, disse ela, que teve uma inflamação diagnosticada em seu exame de sangue.