Atriz da série The Big Bang Theory revela que está com câncer

Atriz da série The Big Bang Theory, Kate Micucci desabafa sobre o diagnóstico de câncer aos 43 anos de idade e mostra vídeo no hospital

A atriz Kate Micucci, que interpretou a personagem Lucy na série The Big Bang Theory, anunciou que foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela já iniciou o tratamento e gravou um vídeo no hospital enquanto se cuidava para recuperar a saúde.

A estrela contou que o diagnóstico foi precoce. “Estou no hospital porque ontem fiz uma cirurgia de câncer de pulmão. Eles descobriram cedo”, disse ela, que ainda desabafou sobre o tumor. “É muito estranho porque nunca fumei um cigarro na minha vida, então foi uma surpresa. Mas também acho que isso acontece e a melhor notícia é que foi precoce. Estou bem”.

Então, a artista ainda contou sobre como descobriu a doença. “Tive uma coisa em meus exames de sangue que ficou muito alta. Então procurei um médico e fiz mais exames. Examinei meu coração e foi aí que a mancha em meu pulmão foi notada”, disse ela, que teve uma inflamação diagnosticada em seu exame de sangue.

Atriz da série The Big Bang Theory, Kaley Cuoco apresenta a filha

Kaley Cuoco compartilhou um registro completamente encantador de sua filha recém-nascida, Maldita, nesta semana. A estrela de 'The Big Bang Theory', publicou no Instagram Stories um pequeno vídeo em que bebê, de dois meses, aparece sorrindo em seu colo. A atriz lança um olhar carrinho à bebê, e, então, dá vários beijos em seu rosto.

"Minha garotinha mais doce", escreveu a atriz na legenda do post. Em seguida, a artista postou uma foto de seu namorado, Tom Pelphrey (40), dormindo abraçado com a filha deles. "Estamos sentindo falta do papai", disse a atriz.

Eles anunciaram que estavam esperando uma filha em outubro de 22. "Bebê Pelphrey vindo em 2023. Muito abençoada e feliz. Amo você, Tom", escreveu a atriz no Instagram na época.