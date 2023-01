Ex de Dennis Carvalho fala sobre a saúde dele durante internação

Ex-mulher de Dennis Carvalho, Deborah Evelyn conta que o diretor ainda está em quadro grave, mas estável

O diretor Dennis Carvalho (75) está internado no Rio de Janeiro desde o dia 26 de dezembro e o seu quadro de saúde foi revelado pela ex-mulher, a atriz Deborah Evelyn (58). Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, nesta terça-feira, 3, ela contou que o ex-marido está em quadro grave, mas estável. Ela ainda contou que ele respondeu bem aos estímulos neurológicos.

“O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo”, disse ela na pública.

Dennis Carvalho foi diagnosticado com septicemia, que é uma infecção generalizada.

O artista é pai de Leonardo Carvalho, fruto do relacionamento com Christiane Torloni, Tainá, da relação com Monique Alves, e Luiza, do relacionamento com Deborah Evelyn.