Esposa de Stenio Garcia desabafa após testar positivo para covid: 'Estou farta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Saad, esposa de Stenio Garcia, faz novo desabafo e afirma está cansada de lidar com o covid-19 após diagnostico

Mari Saad, esposa de Stenio Garcia, positivou para covid-19 depois de alguns dias cuidando diretamente do marido em sua casa. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz atualizou sobre o estado de saúde de Stenio e desabafou sobre o quanto está cansada de ter que lidar com o vírus, depois de mais de dois anos de pandemia. "Estou farta desse vírus", dispara.

"Por enquanto estamos com sintomas leves, mas estamos monitorando sinais vitais e reportando aos médicos que estão nos monitorando. Stenio está no sexto dia da doença porque conta de quando começaram os sintomas e eu no segundo dia", atualiza ela, que no último final de semana foi pega de surpresa com o diagnostico de Stenio.

Leia também: Esposa de Stenio Garcia revela estado do ator após terceiro diagnostico de covid-19

Apesar de esperançosa com a recuperação rápida dela e do marido, Mari confessa que está um pouco cansada da falta de preocupação das pessoas em relação ao Covid-19. Segundo ela, o diagnóstico do vírus, que aconteceu em sua casa, provocou uma série de cancelamentos na agenda de ambos.

"O vírus está aí, pegamos em casa e agora nossa vida, que estava com a agenda lotada, parou e os médicos dizem que temos que ficar de repouso e medicados, porque esse vírus é traiçoeiro. pouco sabemos dele e infelizmente vidas ainda serão perdidas", frisa.

"Estou farta desse vírus e tudo que envolve, mas fazer o que se as pessoas não se cuidam, disseminam a doença e não estão nem aí pra vida do outro. Se pudesse, iria morar numa ilha deserta com Stenio só rodeado de natureza e animais", finaliza.

No último domingo, 25, Mari usou seu perfil do Instagram para compartilhar que o marido estava enfrentando o covid-19 pela terceira vez. Revoltada com o diagnostico, ela, que faz questão de se cuidar e proteger o marido, fez um longo desabafo sobre a falta de compromisso dos outros.

“Minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol. Cheguei a perguntar. Ele me disse que era alergia e eu acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa, que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para Covid-19 e vou ter que, mesmo doente, levá-lo ao hospital”, disse ela em um trecho da publicação.