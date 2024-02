Esposa de Stenio Garcia revela estado do ator após terceiro diagnostico de covid-19

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Saad desabafou sobre diagnostico inesperado de covid-19 de Stenio Garcia durante o final de semana

Depois de anunciar que Stenio Garcia recebeu um terceiro diagnóstico de Covid-19, Mari Saad atualizou o estado do ator após pegar alguns fãs de surpresa. Procurada pela CARAS Brasil, ela afirmou que o marido está assintomático e se recuperando da doença em casa, com auxílio de medicamentos.

"Começou sábado e eu tinha notado ele muito mole, mas achei que era gripe. Eu tinha um exame de covid aqui em casa, porque o médico mandou eu fazer por estar com o olho inchado", disse ela, que também foi surpreendida pelo resultado positivo.

"Ele tá com sintomas de tosse, espirro, que sai gotículas e secreção. Estou passando tudo para o médico full time. Estou monitorando quase de uma e uma hora, porque ele tem uma idade. Ele é um jovem no corpo de 91 anos. Porque se acontecer alguma coisa, a gente vai correndo para o hospital", completa.

Apesar do susto, ela garante que está esperançosa quanto a melhora do amado. Prova disso, foi desabafo que os dois fizeram no último domingo, 25. Segundo ela, a postagem foi uma forma de alertar a os brasileiros que não têm o mesmo suporte que o ator e podem acabar sofrendo com uma nova onda de covid-19.

"Ele falou que as pessoas precisavam saber, porque a covid tá aí e agora a gente só fala de dengue e eu não quero que as pessoas morram. 'Eu tenho um plano de saúde, essa covid veio para servir de exemplo'. Ele sentiu necessidade de falar: 'Gente, ainda está pegando. Se cuidem'", conta.

Mari ainda aproveitou para fazer uma critica quanto a forma que as pessoas se portam nas redes sociais. Alvo de comentários negativos constantes, ela afirma que o casal vem superando as crises através da empatia. "Os haters estão cada vez mais haters, as guerras são cada vez mais explodindo no mundo".

"A Pessoas julgando as outras sem ao menos conhecer, ninguém sabe o que se passa na casa e no coração do outro. Isso não é gente? Isso é treva e luz não fala com trevas. Eu e o Stênio somos luz ou a gente acha que a gente é luz ", finaliza.