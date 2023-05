Esposa de Juliano Cazarré fica de repouso após ida ao hospital

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela que foi parar no hospital e desabafa: 'Devia ser proibido mãe ficar doente'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou que ficou doente na última segunda-feira, 1º. Tanto que ela precisou procurar um hospital e ficou algumas horas em observação. Ela contou que os médicos não conseguiram fechar um diagnóstico, mas existe a possibilidade dela estar com dengue.

“De molho! Devia ser proibido mãe ficar doente”, disse ela, e completou sobre o seu quadro de saúde. “Amigos, todos preocupados, obrigada pelo carinho e pelas mensagens! Fiquei 5 horas na internação ontem, recebi soro e glicose, fiz até uma tomografia de cabeça e exames de sangue, mas saí sem um diagnóstico fechado...”.

Então, ela contou sobre a suspeita dos médicos. “Os médicos não puderam dizer se é viral ou bacteriano... mas os sintomas são compatíveis com dengue e, como o Juliano estava com dengue semana passada, isso é o mais provável. Por enquanto, vou precisar ficar em casa tentando fazer repouso e muita hidratação. Conto com as orações de vocês, como sempre”, afirmou.

Juliano e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.

Juliano Cazarré reúne os cinco filhos em nova foto

Em fevereiro deste ano, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.