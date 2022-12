Esposa de Galvão Bueno revela como descobriu câncer

Esposa de Galvão Bueno, Desirée Soares conta sobre tratamento após descobrir câncer

Esposa do narrador Galvão Bueno, Desirée Soares levou um susto no início deste ano ao descobrir um câncer na tireoide. Ela contou que fez a cirurgia para remover o tumor e descobriu que estava no início. Assim, apenas a cirurgia já foi o suficiente para ela se livrar da doença.

"Fiz um ultrassom da tireoide. O Dr. Ricardo Botticini Peres desconfiou e pediu para fazer pulsão. Saiu o resultado e em menos de uma semana fiz a cirurgia com o Dr. Márcio Abrahão para a retirada do tumor", disse ela ao site Gshow.

E completou sobre como se sentiu com a notícia. "Estava bem no comecinho, não precisei fazer nem iodoterapia, então não fiquei muito abalada. Claro que mexeu comigo, mas gratidão a Deus pela vida que eu sempre tive", afirmou.

Há poucos dias, Galvão e Desirée completaram 22 anos de casamento e ela contou sobre a relação duradoura. "Casamento foi feito para durar, né? Pelo menos na teoria. Apesar de ser nosso segundo casamento, acho normal relacionamentos longos. Amor, respeito e parceria são fundamentais. Além de ceder um pouquinho para ver o outro sorrir, mas não a ponto de mudar sua personalidade ou vontades", afirmou.

Galvão Bueno comemora o aniversário de casamento

Durante a Copa do Mundo do Catar, Galvão Bueno não esqueceu a data do seu aniversário de casamento e fez questão de homenagear a esposa nas redes sociais.

Galvão abriu um álbum de fotos de vários momentos encantadores com a amada e declarou o seu amor. "28 de novembro!! Que dia especial. Desirée meu grande amor e eu completamos 22 anos de casados!! Obrigado Deus por permitir que estejamos juntos!! Obrigado Princesa por você existir!! Te amo muito e cada dia mais", disse ele.