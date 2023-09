Esposa de Faustão fala pela primeira vez sobre alta do marido

Faustão vai para casa após transplante de coração e a esposa dele se pronuncia

Esposa do apresentador Fausto Silva, o Faustão, a produtora Luciana Cardoso se pronunciou pela primeira vez sobre a alta hospitalar do marido. Ele deixou o hospital neste domingo, 10, algumas semanas após passar pela cirurgia de transplante de coração.

Para comemorar a novidade, ela expressou sua alegria ao conversar com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. De acordo com o jornalista, ela disse que está feliz e afirmou que a família vai continuar defendendo a doação de órgãos publicamente. “A página continua, e a nossa missão também”, disse ela, citando a página no Instagram Faustão do Meu Coração.

Nas redes sociais, a família de Faustão também compartilhou uma foto dele com os médicos logo após a notícia de que iria sair do hospital. "Que dupla!!! Dr. Fabio Gaiotto e Dr Fernando Bacal. Obrigada!! Foi lindo ver a emoção de vocês na alta. Relação de amizade e de muita admiração. Gratidão eterna! Continuem adiante e parabéns pelo lindo trabalho que fazem no Incor pelo SUS , assim como no H Albert Einstein, atendendo a muitos pacientes 100 porcento pelo SUS também. Obrigada a equipe de enfermagem. 35 dias acompanhando essa dedicação e amor a profissão. Dr Bento, obrigada. Seguimos juntos na próxima etapa", escreveram.

View this post on Instagram A post shared by Familia Fausto Silva (@faustaodomeucoracao)

Faustão fala sobre sua alta hospitalar

Em um vídeo, Faustão falou pela primeira vez sobre sua alta hospitalar.“Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, disse Faustão no vídeo.

O apresentador também fez questão de homenagear a família do doador, que ele não revelou a identidade. “Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida”.

Faustão contou ainda que a sua inspiração para enfrentar o transplante foi a enteada do seu filho João Guilherme Silva, Anne, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado: “Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível”, afirmou.