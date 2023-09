Esposa de Arlindo Cruz mostra o marido na ambulância após ter alta hospitalar

Arlindo Cruz volta para sua casa de ambulância após período internado em hospital

A empresária Babi Cruz, que é a esposa do cantor Arlindo Cruz, revelou que o marido já teve alta hospitalar após um período internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Na noite de terça-feira, 5, ela mostrou um vídeo nos stories do cantor em uma ambulância após deixar o hospital e no caminho de casa.

Nas imagens, ela celebrou o momento da alta hospitalar dele. "A felicidade de voltar para casa e andando de ambulância... é um passeio não tão maravilhoso, mas só em saber que está voltando para casa... [é uma] fortaleza. Os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende não têm preço", disse ela.

Arlindo Cruz foi internado para tratar um quadro de caxumba bacteriana. Ele ficou algumas semanas internado e passou o último Dia dos Pais no hospital ao lado dos filhos.

Agora, a família do sambista organiza a comemoração pelos 65 anos dele, que serão completados no dia 14 de setembro de 2023. A família e a equipe vai comemorar a data especial com uma noite de festa na quadra da escola de samba Império Serrano, no Rio de Janeiro, no dia 13 de setembro com shows especiais.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.