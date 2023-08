Arlindo Cruz volta a ser internado no Rio de Janeiro

O cantor Arlindo Cruz precisou ser internado para tratar de uma caxumba bacteriana

O cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, voltou a ser internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. Segundo o portal G1, a família do sambista confirmou a notícia e informou que ele está em tratamento contra uma caxumba bacteriana.

A esposa do artista, Babi Cruz, deu detalhes sobre o quadro de saúde de Arlindo. "Voltamos para o hospital no dia cinco por conta de um inchaço no maxilar, sugerindo que fosse caxumba. Foi uma caxumba bacteriana. Ele está tomando remédio e os sinais vitais são os melhores possíveis", afirmou Babi Cruz, esposa de Arlindo.

Internação para tratar pneumonia

No início do mês passado, o cantor foi internado no CTI com um quadro de pneumonia. "A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", informou o hospital.

Algumas semanas após a internação, no dia 23 de julho, Flora Cruz, filha de Arlindo, postou nas redes sociais a primeira foto do pai em casa após receber alta hospitalar. "O amor da minha vida voltou para casa!", celebrou ela na legenda da publicação.

Antes, a influencer já havia tranquilizado os fãs sobre a internação. "[...] Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José. Ele já fica em CTI normalmente... Mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem, já, já está em casa e a gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos, dos familiares. E é isso, um beijo no coração de todo mundo e muito axé", disse na ocasião.

Vale lembrar que Arlindo Cruz vive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico que sofreu em março de 2017. Atualmente, ele segue em tratamento em sua casa com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.