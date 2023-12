Esposa atualiza estado de Carlos Alberto de Nóbrega após cirurgia arriscada

Mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, Renata Domingues revela quadro do marido e pede orações após cirurgia cerebral de risco

A esposa Carlos Alberto de Nóbrega, Renata Domingues usou em suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre o estado de saúde do marido, que passou por uma cirurgia arriscada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira, 14. A médica revelou que o procedimento foi bem-sucedido e pediu orações pela recuperação do marido.

Através do stories em seu perfil no Instagram, Renata dividiu um registro ao lado do marido durante a internação. No clique, o comandante do ‘A Praça É Nossa’ no SBT, aparece super disposto e sorridente após a cirurgia cerebral: “Te amo, meu amor. Obrigada pelas orações de vocês e energias positivas! Deu tudo certo. Viva!", ela comemorou.

Renata Domingues atualiza estado de Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução/Instagram

Renata surgiu na capela do hospital na sequência para agradecer pelo resultado do procedimento e pedir uma boa reabilitação: "Que a recuperação do meu esposo seja plena”, disse a médica. Durante a cirurgia, ela também solicitou orações aos seguidores: “Peço a todos vocês que às 18 horas façamos uma corrente de luz e oração”, pediu.

Renata Domingues atualiza estado de Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução/Instagram

É importante mencionar que Carlos Alberto de Nóbrega precisou passar por um procedimento cirúrgico arriscado para retirada de um coágulo no cérebro após sofrer uma queda em sua casa de campo há cerca de um mês. Em conversa com Gaby Cabrini, o comediante disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão.

Na queda, ele bateu a cabeça e sua esposa achou melhor levá-lo ao hospital. Lá, ele descobriu que trincou uma costela, mas se recuperou e recebeu alta. Posteriormente, o apresentador foi diagnosticado com um coágulo no cérebro por conta do acidente doméstico e por isso foi hospitalizado na última quinta-feira, 14, para se submeter a uma cirurgia de remoção.

Um dos seus seis herdeiros, Marcelo de Nóbrega confirmou a cirurgia em conversa com o GShow. Apesar dos riscos, o ator e diretor de televisão contou que o humorista está tranquilo: "Ele é só felicidade. Mandou para a gente uma foto no hospital, sorrindo, dizendo que está bem e que vai dar tudo certo”, disse.

Quem é a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega?

Aos 82 anos, Carlos Alberto encontrou o amor novamente e decidiu oficializar sua união com uma cerimônia tradicional. Em maio de 2018, o comediante subiu ao altar pela terceira vez para se casar com Renata Domingues Nóbrega, médica 42 anos mais jovem; clique aqui para recordar detalhes da relação que uniu o apresentador à sua esposa.