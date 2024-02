Especialista revela dicas para limpar energias negativas: 'Paz de espírito'

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Rosiane Venâncio faz um panorama sobre a importância das energias na vida

Curadora espiritual xamânica e terapeuta psicossomática, Rosiane Venâncio soma suas técnicas em método único, por ela desenvolvido, para fazer uma leitura enérgica aprofundada nas características externas de pacientes. Em entrevista de colaboração especial entre CARAS Brasil, Bons Fluidos e Máxima, a especialista faz um panorama sobre a importância das energias na vida e revela dicas para limpar energias negativas: "Paz de espírito".

"A gente intoxica a nossa casa com o nível de pensamento. Os nossos níveis de sentimento vão criando uma névoa em volta dos nossos corpos emocionais. Essa energia estagnada vai ficando em tudo ao nosso redor. Isso está muito ligado às vibrações das pessoas", explica Rosiane Venâncio sobre a toxicidade dentro de casa.

"Se você não tiver um pensamento alinhado e acessar coisas fora que vão intoxicar a sua casa, você vai perder a sua paz de espírito e sua casa vai ficar intoxicada de energias suas e que você está trazendo de fora", acrescenta a especialista.

Rosiane Venâncio aproveita para compartilhar dicas de como limpar as energias negativas do ambiente: "Tirar o sapato para entrar dentro de casa é essencial, porque tem tanta coisa na rua que você pisa, como xixi e cocô de cachorro, que, ao entrar dentro de casa, você está trazendo. Quando a gente sai, também estamos expostos a tudo quanto é energia, porque nós somos onda energéticas. A gente entra em contato com pessoas e trazemos não só a frequência energética, como espiritual".

"Nem sempre a gente vibra com a energia de seres iluminados. Às vezes, a gente vibra com a energia de seres que não são da luz e que só fortalecem o lado negativo. O primeiro passo para manter uma casa equilibrada é limpeza, ordem e organização. O meu poder de limpar o meu corpo e a minha mente de coisas que não servem para mim", completa a terapeuta.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: