Erika Januza fala sobre a perda de peso para viver personagem em 'Verdades Secretas 2'

A atriz Erika Januza contou que passou por uma dieta intensa com acompanhamento médico para a perda de peso

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 18h55

Erika Januza (36) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para dividir com os seguidores uma transformação intense que viveu para uma personagem.

A atriz precisou perder muito peso para interpretar Laila em Verdades Secretas 2, e explicou que teve ajuda de bons profissionais para emagrecer com saúde.

Na primeira imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, Januza aparece bem magra, usando um biquíni verde. "Essa ERA EU no auge da minha dieta, sob supervisão médica e de um nutricionista, para minha personagem LAILA em Verdades Secretas 2. Foi intenso. A maior mudança pra um personagem que já fiz", revelou ela.

Já na segunda imagem, a atriz está na academia e contou que também com a ajuda de seus médicos está ganhando peso. "Hoje estou aqui firme na fitnancia tentando ganhar meus queridos quietinhos de volta. Novamente com nutri, com meu querido @drmitraud e meu chef de cozinha @fernandovaz01. Bora @personal_carinefigueiredo. Saúde em primeiro lugar!", completou.

Em Verdades Secretas 2, Laila, personagem de Erika, é modelo e sob influência de Blanche (Maria de Medeiros), ela consome remédios para emagrecer. "Se quer trabalhar bem, tem que perder peso...", diz a dona da agência em um dos episódios.

Confira as fotos do antes e depois da atriz: