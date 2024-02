Em tratamento contra o câncer, Simony comemora resultado de exame: 'Milagre'

Após retomar o tratamento contra o câncer, Simony celebrou o resultado de um exame importante realizado na quinta-feira, 22

A cantora Simony usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 23, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Nos últimos dias, ela, que estava de férias nos Estados Unidos, retomou o tratamento contra o câncer no intestino assim que desembarcou no Brasil.

Através de seu Instagram oficial, a artista publicou uma foto ao lado do médico coloproctologia Sérgio Araújo, responsável por realizar seu último exame na quinta-feira,22, e contou que recebeu uma ótima notícia do profissional da saúde. "Hoje foi a primeira vez que vi ele sorrir", escreveu Simony na legenda.

E continuou: "Hoje ele disse 'parabéns, você não tem nada, eu não queria tratar você, te queria assim, sem nada de tumor'. O doutor Sérgio faz o exame mais importante chamando retossigmoide. Importantíssimo. Nosso sorriso nessa foto diz tudo né. Eu saí do consultório, entrei no carro e chorei feito criança".

Na sequência, a cantora aproveitou para agradecer todo carinho e apoio que tem recebido do público desde que iniciou o tratamento contra a doença. "Não foi fácil e sei que ainda tenho um caminho pela frente. Deus obrigada. Obrigada a todos vocês que de alguma forma pediram pela minha saúde. Eu não sabia que era tão amada", declarou ela.

"Agora é só acompanhar, continuar a imuno fazer tudo certinho. Porque meu caso de verdade foi um milagre. Sabe o que eu queria agora? Sair gritando, pulando. Eu sou só gratidão", concluiu Simony.

Simony rebate críticas sobre aparência

A cantora Simony fez um longo desabafo com os fãs. Em seu Instagram, a artista contou que recebeu comentários questionando se teria feito harmonização facial após retomar o tratamento contra o câncer, diagnosticado em agosto de 2022.

"As pessoas não andam bem. Sabemos que cada um carrega dores, decepções. Agora, a maldade está muito aflorada e isso me dá medo. Ultimamente, o que anda saindo da boca das pessoas é horrível. Claro que diz muito mais sobre elas", iniciou a cantora.

E continuou: "Graças a Deus, que sempre fui uma mulher bem resolvida e, depois da doença, sou muito mais feliz. Porque hoje só deixo minha energia e só presto atenção naquilo que me faz feliz. Foi pra isso que ganhei uma segunda chance. Ser feliz".

Na sequência, ela reforçou que não se importa com a opinião de terceiros: "O que algumas pessoas acham, de verdade, do fundo do meu coração, não me importa. Ah, ela usou muito filtro. Ah, ela fez harmonização. Ah, ela está gorda. Ah, ela está magra... Não, eu estou VIVA E MUITO FELIZ".

Por fim, Simony deixou um recado importante aos seguidores: "A opinião maldosa, o achismo não me importa. Eu sempre fui muito bem resolvida e hoje sou muito mais. Não esperem uma doença para mudar. A mudança pela dor não é legal. Aproveite e mude agora, seja melhor ainda, dá tempo. Seja luz, é o que desejo. Um lindo dia, cheio de amor e saúde", concluiu a artista.