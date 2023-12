Eliezer desabafa após cirurgia de remoção de tumor do pai: “Não consigo”

Eliezer abre o coração sobre a saúde de seu pai, Luiz Carmo, que está internado após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor

Vivendo um período desafiador em sua vida profissional, Eliezer revelou que também está passando por um drama em sua vida pessoal. Nesta terça-feira, 19, o influenciador digital usou suas redes sociais para revelar que seu pai, Luiz Carmo, encontra-se internado em um hospital em São Paulo após passar por uma cirurgia para a remoção de um tumor

Através de seu perfil oficial no Instagram, Eliezer compartilhou um registro em que seu pai aparece sorridente no leito do hospital após passar pelo procedimento cirúrgico. Na legenda, o marido da influenciadora digital Viih Tube revelou que descobriu o diagnóstico recentemente e que se prontificou a ajudá-lo o mais rápido possível.

“Semana passada (sexta-feira) eu descobri que meu pai estava com um tumor já bem grandinho nos rins, quando eu falo 'eu descobri' é porque ele já sabia e não queria me contar para 'não me preocupar' meu pai tem dessas coisas que eu não consigo entender, mas isso é dele”, o influenciador desabafou sobre a descoberta tardia.

“Só sei que eu movimentei céu e terra e trouxe meu pai pra São Paulo e hoje (3 dias depois) ele ta aqui operado, sem tumor, querendo ver a neta. Obrigada meu Deus por tanto. Obrigada por guardar meu pai”, Eliezer contou que a cirurgia foi bem-sucedida e se declarou ao pai na sequência: “Eu te amo e sempre vou estar aqui”, o ex-participante do Big Brother Brasil finalizou.

Vale lembrar que Eliezer está enfrentando uma polêmica em sua vida profissional. Na noite do último domingo, 17, o ex-BBB detonou seu colega de reality show, Rodrigo Mussi, nas redes sociais. Isso porque o influenciador digital insinuou que a mulher de seu ex-amigo, Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de casas de azar.

Revoltado com a indireta, Eliezer relembrou o passado recente, quando ela ajudou o rapaz após o grave acidente que ele sofreu no início do ano. Na época, foi Viih Tube quem ficou ao seu lado do hospital e chegou a custear parte das despesas. Mas a declaração do influenciador dividiu opiniões nas redes sociais, já que os seguidores esperavam uma declaração sobre as publicidades.

Eliezer entrega quando se afastou de Rodrigo Mussi:

O ex-BBB Eliezer entregou novos detalhes sobre o afastamento de Rodrigo Mussi de Viih Tube após se recuperar do acidente de carro. Quando ele saiu do hospital, Mussi ficou hospedado no apartamento de Viih por um longo período, mas, hoje em dia, eles não têm mais contato. Assim, o marido dela revelou quando o afastamento aconteceu.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Eliezer contou que o afastamento aconteceu quando Mussi já estava bem e o casal queria mais privacidade. Além disso, o influenciador contou que o ex-brother usava a casa de sua esposa para fazer sessões de seu tratamento e se hospedava em outro lugar após participar de festas; entenda a confusão.