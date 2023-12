Estratégia? Eliezer é acusado de criar "cortina de fumaça" para proteger Viih Tube

Eliezer é acusado de criar "cortina de fumaça"; após confusão, público não fala mais sobre o envolvimento da influenciadora com jogos de azar

Seguidores nas redes sociais estão estranhando a insistência de Viih Tube e Eliezer em expor o ex-BBB Rodrigo Mussi. É que eles esperavam que o casal usasse o espaço para dar explicações sobre as propagandas que a mãe de Lua fez para plataformas que estão sendo investigadas.

Nas últimas horas, fãs deixaram muitas mensagens para o casal. Eles entendem que os dois usaram a confusão com o ex-amigo para despistar as graves acusações que foram expostas em uma matéria do Fantástico.

"Eliezer vestindo a carapuça de golpista e vocês batendo palma pra cortina de fumaça que ele fez pra esconder que a Viih é influencer de jogo de azar. Olha, parabéns", comentou um. "A verdade é que, mesmo que o Eliezer esteja certo com relação ao Rodrigo Mussi, é tudo uma cortina de fumaça pra esquecerem do escândalo", opinou outro. "A pergunta que não quer calar: tudo que a Viih fez pelo Rodrigo vai anular a matéria dela no Fantástico?", perguntou outro.

No sábado, Viih Tube anunciou publicamente que rompeu seu contrato com a plataforma investigada. "Desde que eu fui chamada pra depor na polícia por conta de processo que envolve eles, eu fiquei numa ansiedade pra sair. Mas, não é do dia pra noite que você consegue, tem todo um processo, eu estou desde novembro nisso e hoje eu consegui, finalmente", disparou ela.

Veja a repercussão do caso:

Sem volta! Viih Tube e Eliezer já tomaram medida drástica contra Mussi:

Apesar de afirmar que a declaração não foi direcionada à influenciadora digital, Rodrigo Mussi não está mais na lista de contatos de Viih Tube e Eliezer. Após a suposta indireta, o casal usou as redes sociais para se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo a divulgação de casas de apostas, além de detonarem o ex-participante do reality show.

"Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente”, Eliezer detonou o ex-brother.