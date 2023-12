Eliezer entrega quando se afastou de Rodrigo Mussi

Ex-BBB Eliezer revela novos detalhes sobre o afastamento de Rodrigo Mussi de Viih Tube: ‘Ele nunca mais falou’

O ex-BBB Eliezer entregou novos detalhes sobre o afastamento de Rodrigo Mussi de Viih Tube após se recuperar do acidente de carro. Quando ele saiu do hospital, Mussi ficou hospedado no apartamento de Viih por um longo período, mas, hoje em dia, eles não têm mais contato. Assim, o marido dela revelou quando o afastamento aconteceu.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Eliezer contou que o afastamento aconteceu quando Mussi já estava bem e o casal queria mais privacidade em casa. "O afastamento dele aqui de casa aconteceu por conta da nossa privacidade. Ele já estava vivendo normal, havia passado quatro meses [do acidente], e quando ele ia para alguma festa ou encontrar alguém, dormia na Housi [casas por assinatura], mas quando ele tinha fisioterapia ou consulta médica, vinha para cá. A nossa casa só era boa para ele nesses casos", disse ele.

Então, eles se afastaram mesmo na gravidez de Viih. "A gente começou a namorar, fomos morar juntos, e cortamos ele. É normal querer mais privacidade. Mas depois disso, ele nunca mais falou com a Viih, e ela se sentiu usada", afirmou ele, e completou: "Perdi muito o contato com ele no período da gravidez da Viih. A vida dele era diferente da nossa, os trabalhos eram diferentes, e passamos a nos falar pouco, e fomos perdendo contato".

Rodrigo Mussi já rebateu polêmica

No último domingo, 17, o influenciador digital Rodrigo Mussi se viu no centro de uma polêmica após mandar uma suposta indireta a Viih Tube, o que despertou a ira de Eliezer. Ele alfinetou os influenciadores que fizeram a divulgação de casas de apostas nas redes sociais e a mensagem dele foi vista como uma indireta para Viih Tube, que o ajudou na recuperação de um acidente de carro. Assim, Eliezer saiu em defesa da esposa, levantando uma polêmica entre eles.

No entanto, Mussi rebateu e disse que não citou o nome de ninguém. "Sobre o meu post, não citei nome de ninguém”, ele iniciou a declaração desmentindo as suposições em entrevista ao site Gshow. Rodrigo também confirmou seu envolvimento com as plataformas: “Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar”, disse.

Por fim, Rodrigo afirmou que as especulações eram infundadas e que não falaria sobre os rumores envolvendo o casal de influenciadores novamente: “Não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja, não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando”, ele concluiu e colocou um ponto final no assunto.