Dulce María, do RBD, revela que está doente: ‘Vou dar o melhor de mim’

Dulce María, do RBD, preocupa os fãs ao contar que está um pouco doente durante a turnê do grupo no Brasil

A cantora Dulce María, que integra o grupo RBD, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 13, ao contar que está um pouco doente. Ela não deu detalhes sobre como está se sentindo, mas apareceu sem maquiagem na internet para agradecer pelo carinho dos fãs e dizer que vai dar o melhor que pode nos próximos shows da turnê no Brasil.

"Meus amigos, como estão? Quero dizer obrigada por todo o amor que tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que estão nos dando em Colômbia, que foi mágico, e agora no Brasil, no Rio, que foi com muitas emoções. E agora em São Paulo, estamos muito felizes. Quero contar que estou muito emocionada, com gratidão. Estou um pouco doente, vou dar o melhor de mim”, disse ela.

Vale lembrar que os próximos shows do RBD acontecem na cidade de São Paulo. O grupo se apresenta no Estádio do Morumbi nesta segunda-feira, 13, e também no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.

Dulce María relembrou seu casamento na semana passada

A cantora Dulce María comemorou o seu aniversário de casamento com uma homenagem especial. No dia 9 de novembro, ela e o marido, produtor cinematográfico Paco Álvarez, completaram 4 anos de união e ela relembrou as fotos do dia do casório em um post nas redes sociais.

Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos durante a celebração do amor deles. Inclusive, ela fez um texto carinhoso para marcar a data.

"Faz hoje 4 anos que me casei com o homem mais incrível, um homem forte, mas cheio de empatia, amor, paciência, compreensão, um pai amoroso, protetor, divertido. Agradeço a Deus pela sua vida e por ter nos encontrado no momento exato para caminhar e criar uma vida juntos, uma família linda e realizar tantos sonhos juntos, vejo María Paula e vejo nosso amor transcendido. Obrigada por amar eu assim como você é, nos bons e nos maus momentos. Feliz aniversário meu amor @pacoalvarezv que Deus nos dê saúde e muitos anos para continuarmos compartilhando a vida juntos. Te amo para sempre!!!", escreveu. Os dois são pais de uma menina, María Paula, de 2 anos.