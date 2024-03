Doente, Larissa Manoela atualiza seu estado de saúde: "Sigo de repouso"

Doente, Larissa Manoela grava vídeo de sua cama e atualiza seu estado de saúde para despreocupar os fãs; saiba o que aconteceu!

A atriz Larissa Manoela está se recuperando de uma doença e aproveitou seu tempo de descanso para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde. Nesta segunda-feira, 18, a famosa usou suas redes sociais para confirmar que estava com virose.

Nos stories de seu Instagram oficial, Larissa apareceu fazendo uma inalação e logo depois resolveu gravar um vídeo para conversar com seus seguidores. "Oi meus amores! Passando para dar atualizações de como estou. Tô melhorando, ainda não tô 100%, mas estou caminhando para. Eu sigo de repouso e sigo me hidratando", afirmou a famosa Larissa.

Em seguida, a artista afirmou que seu marido, o ator André Luiz Frambach, também acabou ficando doente. Ela também revelou que os exames descartaram doenças mais graves. "Meu marido pegou o que chamamos agora de virose, porque o resultado deu negativo para todos os exames que fiz. E eu fiz Covid, Dengue, Chikungunya, Zika, Influenza", contou ela.

Por fim, Larissa ainda alertou seus fãs para tomarem cuidado para não ficarem doentes também. "É isso, gente, virose. Tem muita gente pegando, inclusive se cuidem. André pegou, não está tão mal quanto eu fiquei. Espero que nem fique", finalizou a atriz.

Larissa Manoela celebrou o mesversário de casamento em casa

Com virose, a atriz Larissa Manoela precisou comemorar seus 3 meses de casamento com o ator André Luiz Frambach em casa. No último domingo, 17, eles organizaram um almoço especial em casa e o momento foi registrado em vídeo pela famosa.

Nas imagens, os dois apareceram montando a mesa para a refeição com direito a fotos do grande dia do casamento para relembrarem a data especial. Na legenda do post, ela falou sobre a alegria da união deles.

"3 meses de casados. Bodas de algodão doce! Adaptamos a comemoração pra dentro da nossa casinha já que sigo me recuperando dessa virose que me pegou e me obrigou a parar minhas atividades. E que bom. Aproveitamos pra descansar, hidratar, dormir bastante, ver série, ver filme, ler livro, fazer scrapbook e comer bem. Tudo que fazemos se torna ainda mais especial já que o que importa é estarmos juntos. Amamos curtir cada segundo da nossa vida a 2. Seja viajando, trabalhando ou descansando dentro de casa. Aliás é nosso canto favorito. Caseiros nos add hahahah Meu amor @andreluizframbach vc é um sonho, real (ainda bem)! Obrigada por cuidar da gente com tanto amor. Zelar pela minha saúde e bem estar. Depositar toda sua energia e carinho pra me ver melhorando. Juntos pra vida toda, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença! Te amo todo!", disse ela.