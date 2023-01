Dennis Carvalho: boletim médico revela o estado de saúde do ator e diretor

Dennis Carvalho segue internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e o novo boletim médico revela se o artista melhorou

O ator e diretor Dennis Carvalho (75) segue internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após apresentar um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada. Nesta quinta-feira, 5, um boletim médico sobre o quadro de saúde do artista foi divulgado pelos médicos.

O documento informou que ele teve uma melhora em sua saúde e que o quadro infeccioso está controlado.

"Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2023 - O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado. Professor Dr. Carlos Alberto Barros Franco - Pneumologista Assistente; Dr. Bruno Celoria - Responsável Técnico / Hospital Copa Star", informaram.

Dennis Carvalho foi internado no dia 26 de dezembro de 2022.

Ex-mulher de Dennis Carvalho fala sobre a saúde dele

A atriz Deborah Evelyn, que é ex-mulher do diretor Dennis Carvalho, falou sobre a saúde dele em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contou que ele está respondendo aos estímulos neurológicos.

“O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo”, disse ela.