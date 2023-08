Correção do aréola e dos mamilos: ex de Whindersson Nunes volta ao centro cirúrgico

Ex de Whindersson Nunes volta ao centro cirúrgico e revela que "não gostou" do resultado após trocar a prótese

A influenciadora Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, passou por uma cirurgia delicada chamada de mastopexia. É que após trocar a prótese de silicone, ela precisou fazer correções para melhorar o aspecto estético das mamas.

"Para quem me acompanhou o ano passado, eu fiz uma mastopexia com prótese por trás do músculo e eu acabei sendo muito irresponsável na minha recuperação. Eu abri um ponto embaixo, eu também pedi [na cirurgia feita no ano passado] para [o médico] aproximar meu peito o máximo que ele conseguisse, mas não gostei do resultado. Eu queria ele um pouquinho mais separado para ficar mais natural. Como eu já ia para a sala de cirurgia para corrigir o ponto, pedi para ele afastar um pouquinho", contou.

A artista declarou que cometeu algumas falhas no processo. "Eu não cuidei na época porque sempre tive a recuperação muito boa. Não cuidei tanto quanto deveria porque não imaginei que precisava de tanto cuidado. Não ficou o resultado do jeito que eu queria".

Maria Lina disse que foi realizado o reposicionamento dos mamilos e aréola e a retirada do excesso de pele. A ideia é melhorar o aspecto. "Eu fiz essa cirurgia para corrigir uma recuperação que não foi feita da forma correta".

Maria Lina exibe mudanças no corpo e desabafa: ‘Me amei em todas as fases’

Recentemente, Maria Lina decidiu desabafar sobre as mudanças que viveu em seu corpo nos últimos anos. “Eu me amei em todas as minhas fases. Mas isso não quer dizer que eu não queria melhorar, evoluir, mudar algumas coisas que me incomodavam”, começou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Após a gravidez eu tinha 65 kg (segunda foto). Após um ano e meio, emagreci bruscamente e fui para 44 kg (terceira foto) e hoje, estou com 51 kg (primeira foto). Foi um processo lento e que envolveram alimentação e exercícios - todo mundo que me acompanha sabe que eu sou muito ativa e amo me cuidar - e procedimentos que não devem ser escondidos, mas que de fato NÃO foram os que mais modificaram meu corpo no geral, visto que eu fiz redução de mama e uma lipo em uma área pequena das costas numa gordura que me incomodava muito e mesmo com 44kg eu não consegui perdê-la, aí recorri a operação”, continuou Maria.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!