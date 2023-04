Conrado, marido de Andréa Sorvetão, revela como descobriu o tumor maligno: 'Vamos tirar'

Marido de Andréa Sorvetão, o cantor Conrado revela detalhes do diagnóstico de câncer e conta quando será a cirurgia

O cantor Conrado, que é marido de Andréa Sorvetão, contou detalhes de como descobriu o câncer maligno no reto ao participar de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT. Emocionado, ele contou que viu sangue em sua ida ao banheiro e procurou um médico para realizar exames. Ele ainda revelou que a esposa foi a primeira a saber do tumor.

“Eu falei [para o médico]: 'Tem chances de ser maligno?'. Ele falou: 'Muitas'. Começaram a sair umas placas de sangue quando eu estava evacuando, eu comecei a reparar que eram placas diferentes. Fiz a colonoscopia, fiz a endocospia, e na colo saiu na hora. Eles não falam que estou com tumor, eles falaram: 'Você está com uma úlcera retal'. Eles já tinham subido aqui e falado para a Andréa: 'Ele está com um tumor'. Só ela sabia, eu não sabia”, disse ele.

Então, o artista contou sobre o momento em que ouviu sobre o câncer. “Ele falou: 'O tumor é maligno, só que não há metástase'. Para mim foi uma vitória. A cirurgia está marcada para domingo, nós vamos fazer com robótica e vamos tirar o tumor”, afirmou.

Por fim, ele aconselhou os fãs a procurarem os médicos para exames regulares. “Comecem a fazer colonoscopia, comecem a fazer seus tratamentos, comecem a fazer preventivo. Falaram para mim: 'Sabe há quanto tempo esse tumor está aí? Há oito anos'. Não deixem de fazer colonoscopia. É necessário”, contou.

Urgente 💣 Conrado fala sobre diagnóstico de tumor maligno e cirurgia de emergência #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/pCAKb6M0v0 — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 31, 2023

NOIVADO

A ex-Paquita Andréa Sorvetão revelou que sua filha mais velha, Giovanna, de 24 anos, está noiva do músico e cameraman Guga Dannemann. Nas redes sociais, ela comemorou a novidade ao mostrar a família reunida na comemoração do noivado.

“E a emoção rolando solta aqui em casa. Nossa Gigi, minha primogênita, noiva. Alegria em nossos corações e imagina nos deles. Parabéns Gi e Guga. Deus abençoe cada vez”, disse ela na legenda.