Conrado anuncia que está com câncer e ganha apoio de Sorvetão: "Caso de cirurgia"

Conrado anuncia que está com câncer; cantor se sentiu mal e passou por exames

O cantor Conrado, que é casado com a ex-paquita Andréa Sorvetão, anunciou nesta quinta-feira, 30, que está com câncer. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o casal anuncia a descoberta após exames.

No relato, ele afirma que o cantor foi internado após se sentir mal. Ele passou por exames que detectaram o problema no reto.

"Foi encontrado um tumor maligno no final do reto. A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor, que irá para análise e assim saberemos como será o pós-operatório", diz o comunicado publicado no perfil de ambos.

Os médicos também detalhes o quadro de saúde do galã. "Conrado está muito bem assistido no Hospital Samaritano Higienópolis com a equipe do Dr. Sergio Gil e equipe do Dr. Oren Smaletz! Contamos com as orações de vocês, nossa família virtual. Logo estaremos aqui, juntos, com saúde, alegria e nossa fé inabalável. Tendo toda certeza que Deus está no controle de tudo", concluiu.