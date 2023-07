Compadre Washington recebe alta hospitalar, mas segue longe dos palcos

Equipe de Compadre Washington anuncia a saída dele do hospital, mas ele não volta aos palcos agora. Saiba o motivo

O cantor Compadre Washington recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 5, após ficar 10 dias internado ao passar mal em um show no dia 26 de junho. O artista recebeu tratamento médico em um hospital de Salvador após sentir um desconforto abdominal e passou por exames.

Agora, o artista segue longe dos palcos por mais 10 dias enquanto fica de repouso em casa. De acordo com a equipe do músico, ele está bem e os médicos recomendaram o afastamento dos palcos para que sua recuperação seja total. Enquanto ele estiver afastado, o cantor Beto Jamaica vai cumprir a agenda de shows da banda É O Tchan.

“No início da tarde, ele recebeu alta hospitalar após passar por um período de internação no hospital Mater Dei, em Salvador. Compadre Washington, que havia sido transferido para o hospital após sentir um desconforto abdominal durante sua participação no arrastão dos ambulantes na noite de segunda-feira, 26 de junho, recebeu atendimento médico e passou por uma série de exames. Compadre Washington está em repouso e seguirás as recomendações médicas para sua total recuperação. De acordo com as orientações médicas, o cantor precisará ficar afastado das atividades por pelo menos 10 dias, visando garantir uma recuperação plena e adequada", informaram.

"A decisão de afastamento temporário visa assegurar que Compadre Washington possa se recuperar completamente, priorizando sua saúde e bem-estar, a equipe médica e a produtora Cara de Urso Produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações sobre seu retorno às atividades, serão divulgadas oficialmente. Nesse período, os fãs do É o Tchan contarão com a energia e talento de Beto Jamaica, que assumirá o comando das apresentações, garantindo que a animação característica do grupo esteja presente nesses eventos. A expectativa éque Compadre Washington possa retornar em breve, renovado e pronto para continuar encantando o público com suas performances memoráveis”, finalizaram.

Diagnóstico do Compadre Washington

Vale lembrar que Compadre Washington foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica Estágio 1 ao ser internado e precisou ficar alguns dias na UTI, mas já foi encaminhado para o quarto e segue em tratamento. Quando estava na UTI, ele gravou um vídeo para falar com os fãs.

“Estou aqui para avisar vocês que eu já estou bem melhor! Graças a Deus. E estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Mas não se preocupe não que foi uma coisa de dores que senti. Deposi tive pico de pressão, mas agora estou bem graças a deus. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta aos palcos, dependendo do médico se vai liberar ou não. Mas estamos aí”, disse ele.