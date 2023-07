Internado, Compadre Washington não tem previsão de alta

Novo boletim médico atualiza os fãs sobre o estado de saúde do cantor Compadre Washington

O cantor Compadre Washington segue internado em um hospital de Salvador depois de ser levado para os cuidados médicos ao passar mal em um show. O artista ainda não previsão de alta e um novo boletim médico foi emitido na tarde desta sexta-feira, 30.

O documento informou o diagnóstico que ainda mantém o artista sob cuidados médicos. “Atesto que o senhor Washington Luiz Silva Santos segue internado neste serviço por motivo agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas). Está estável e já encontra-se em unidade de internação. O paciente segue em estratificação da natureza nosológica da sua admissão e está também em ajuste médico de dados vitais”, informaram.

Por sua vez, o artista gravou um vídeo em pé no quarto do hospital para tranquilizar os fãs. “Aí galera, sextou, mas eu ainda estou aqui. Daqui a pouco estou perto de vocês, falta muito pouco mesmo. Aproveitem por mim aí”, disse ele, que faz parte do grupo É o Tchan.

Compadre Washington foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica Estágio 1 ao ser internado e precisou ficar alguns dias na UTI, mas já foi encaminhado para o quarto e segue em tratamento. Quando estava na UTI, ele gravou um vídeo para falar com os fãs.

“Estou aqui para avisar vocês que eu já estou bem melhor! Graças a Deus. E estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Mas não se preocupe não que foi uma coisa de dores que senti. Deposi tive pico de pressão, mas agora estou bem graças a deus. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta aos palcos, dependendo do médico se vai liberar ou não. Mas estamos aí”, disse ele.