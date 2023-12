Compadre Washington recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência

Após passar por operação às pressas, Compadre Washington faz primeira aparição para celebrar alta e exibe a cicatriz da cirurgia

Compadre Washington, do É O Tchan, precisou ser internado às pressas em Salvador, na Bahia, na madrugada da última sexta-feira, 29. O cantor passou por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com uma apendicite aguda. Neste sábado, 30, ele reapareceu para celebrar sua alta hospitalar após a operação.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o artista apareceu no quarto do hospital para compartilhar a novidade sobre seu quadro: “Boa tarde, acabei de receber uma notícia boa, já estou de alta. Queria agradecer a todo mundo do hospital, toda equipe, pessoal da recepção, da segurança, enfermeiros, todos que cuidaram de mim”, celebrou.

Washington ainda revelou detalhes de sua recuperação: “Agora é ir para casa repousar. Infelizmente não poderei fazer show esse final de semana”, disse o cantor, que exibiu o corte da cirurgia: “Aqui onde eu operei. Agora é repouso total, não posso fazer esforço”, disse o artista, que mantém a agenda de shows com o apoio de seu parceiro.

“Então nesse final de semana quem vai segurar o Tchan literalmente é Beto Jamaica”, Compadre Washington explicou que não marcará presença nos próximos shows, mas desejou um feliz ano novo ao público do grupo e a sua equipe. Por fim, o cantor apareceu na recepção do hospital para finalizar a papelada caminhando normalmente após o susto.

O que aconteceu com Compadre Washington?

Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria, Compadre Washington sentiu fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com uma apendicite aguda na madrugada da última sexta-feira, 29. Na nota, eles informaram que o procedimento foi bem-sucedido:

"Compadre Washington deu entrada nesta madrugada, na emergência do Hospital Materdei, e foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. A equipe médica e a Cara de Urso Produções acompanharão de perto seu progresso”, informaram.

Vale mencionar que a estrela do 'É O Tchan' também precisou passar por outra hospitalização em junho deste ano. Compadre Washington foi internado na UTI após passar mal durante um show. O artista foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica de estágio e ficou em observação em um hospital de Salvador.

“Estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Mas não se preocupe não que foi uma das dores que senti. Depois tive um pico de pressão, mas agora estou bem graças a deus. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta aos palcos”, ele tranquilizou seus fãs após o susto.