Compadre Washington passa por cirurgia de emergência após desconforto abdominal

Compadre Washington é internado após sentir um desconforto abdominal e passa por cirurgia de emergência; saiba mais detalhes!

O cantor Compadre Washington, do É O Tchan, foi internado em Salvador, na Bahia, na madrugada desta sexta-feira, 29. Segundo o boletim médico divulgado por sua assessoria, o artista sentiu fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com uma apendicite aguda.

Na nota, eles informaram que o procedimento foi bem-sucedido e garantiram o bem-estar do cantor. No entanto, Compadre permanecerá no hospital para permanecer sob a observação dos médicos em sua recuperação após a crise.

"Compadre Washington deu entrada nesta madrugada, na emergência do Hospital Materdei, e foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. A equipe médica e a Cara de Urso Produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações, divulgaremos oficialmente", disse o boletim.

Compadre Washington havia sido hospitalizado recentemente

Em junho deste ano, o cantor Compadre Washington, também passou por outras complicações médicas e foi internado na UTI após passar mal durante um show. O artista foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica de estágio 1.

A estrela do É O Tchan precisou ficar em observação em hospital de Salvador e usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs na época. “Estou aqui para avisar vocês que eu já estou bem melhor! Graças a Deus. E estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Mas não se preocupe não que foi uma coisa de dores que senti. Deposi tive pico de pressão, mas agora estou bem graças a deus. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta aos palcos, dependendo do médico se vai liberar ou não. Mas estamos aí”, disse ele.