Como Anahí deixa o corpo em forma? Saiba quais exercícios a cantora pratica

Anahí tem chamado atenção nos shows do RBD pelo Brasil ao mostrar boa forma

Com a passagem do RBD pelo Brasil, muitos fãs e internautas passaram a elogiar a cantora Anahí (40), pela sua aparência física. A artista, que interpretava Mia Colucci na novela mexicana, já mostrou nas redes sociais que segue uma rotina de exercícios para deixar o corpo em forma.

De acordo com o portal Mejor Com Salud, Anahí mantém uma rotina com cinco treinos específicos . Inicialmente, a publicação diz que a cantora do RBD costuma fazer levantamento de peso. "[Isso] permite tonificar os músculos e desenvolver força. Você pode fazer isso com vários elementos, mas Anahí costuma compartilhar vídeos e fotos usando halteres."

A artista também já mostrou em seu perfil do Instagram que costuma correr na esteira em alta velocidade. O exercício pode ajudar a atingir rapidamente um corpo em forma, além de melhorar a saúde mental e ajudar a aliviar o stress.

Para manter o abdômen trincado, a cantora costuma fazer pranchas abdominais, que são ideais para perder peso, já que cada minuto do exercício elimina oito calorias. "Existem várias formas de realizar esse exercício, mas a preferida de Anahí é aquela feita apoiando os antebraços no chão", acrescentou o texto.

Ela também faz agachamentos com bolas de exercício, conhecidas como fitballs. Para realizar o exercício, basta colocar a bola na região dorsal do corpo, apoiada a uma superfície segura, e então agachar com o apoio da fitball.

Anahí também costuma pular cordas. "O clássico exercício de pular corda traz muitos benefícios para o corpo, incluindo a queima de calorias. Da mesma forma, envolve um grande número de músculos e atua na propriocepção [também denominada como cinestesia]."

CONFIRA FOTOS DE ANAHÍ, INTÉRPRETE DE MIA COLUCCI NO RBD

