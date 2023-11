Anahí afirma que irá atender pedido dos fãs nos próximos shows do RBD

Após uma onda de pedidos de seus fãs brasileiros, Anahí afirma que irá atendê-los nos próximos shows do RBD no país; saiba mais!

O grupo mexicano RBD está arrasando em suas apresentações no Brasil, que iniciaram no último dia 9, no Rio de Janeiro. Com a Soy Rebelde Tour, eles estão revivendo o sonho de milhares de brasileiros, que ansiavam por seu retorno há anos. E com a vinda, eles ganharam diversos pedidos especiais do público.

Com mais de 20 músicas em sua setlist, o grupo está pronto para adicionar mais um hit para suas próximas apresentações. Isso porque nas redes sociais, eles expressaram o seu desejo por ouvir a música Santa No Soy. E durante seu primeiro show da turnê em São Paulo, a cantora Anahí animou seus fãs com uma novidade.

Em uma pausa entre músicas, ela anunciou que o grupo irá adicionar a canção à setlist nos próximos shows. "Prometemos a vocês que vamos ensaiar Santa No Soy", disse ela, que deve cantar o hit com seus colegas nos próximos shows da turnê em São Paulo.

Confira o vídeo:

🚨| Anahi disse para os fãs que por estarem querendo muito 'Santa No Soy,' elas irão ensaiar para os próximos shows. 💖😱 #SoyRebeldeTour#SoyRebeldeTourBrasilpic.twitter.com/C6H7S9wiCp — Infos Anahi ⭐️ (@anahinfos) November 14, 2023

MEU DEUS! Graças aos pedidos do público, Anahí revela que vão ensaiar Santa No Soy para a #SoyRebeldeTourpic.twitter.com/msRQnWNsIn — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) November 14, 2023

Dulce Maria revela que está doente durante turnê no Brasil

Nesta segunda-feira, 13, a cantora Dulce Mariapegou os fãs de surpresa ao contar que está um pouco doente. Em turnê pelo Brasil com o grupo RBD, ela não deu detalhes sobre como está se sentindo, mas apareceu sem maquiagem nas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs. A famosa também afirmou que dará tudo de si em seus próximos shows no país.

"Meus amigos, como estão? Quero dizer obrigada por todo o amor que tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que estão nos dando em Colômbia, que foi mágico, e agora no Brasil, no Rio, que foi com muitas emoções. E agora em São Paulo, estamos muito felizes. Quero contar que estou muito emocionada, com gratidão. Estou um pouco doente, vou dar o melhor de mim”, disse ela.

Vale lembrar que os próximos shows do RBD acontecem na cidade de São Paulo. O grupo se apresenta no Estádio do Morumbi nesta segunda-feira, 13, e também no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.