Com leucemia, Fabiana Justus desabafa nas redes sociais: ‘Altos e baixos’

‘Momentos de choro também fazem parte do processo', escreveu Fabiana; Influenciadora digital contou sobre diagnóstico na quinta-feira, 25

Fabiana Justus compartilhou uma imagem do seu tratamento contra a leucemia, neste domingo, 28, e escreveu um texto emocionante sobre sua jornada de recuperação contra leucemia mieloide aguda: “Quando a vida te dá um desafio, a única opção é aceitar e LUTAR. Por mais difícil que pareça. Por mais duro que seja. Por mais triste. Falo isso tendo tido pelo menos 4 crises de choro só hoje…”, começou.

“Lutar não quer dizer que tenho que estar positiva 100% do tempo. Lutar quer dizer que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu não vou desistir. Lutar quer dizer treinar o pensamento. Enxergar a vida lá na frente. Me motivar no que mais importa pra mim. Estar cada vez mais perto da minha CURA! E com isso vou vivendo, focada no presente, um dia de cada vez!”,continou a filha de Roberto Justus.

Fabi ainda parou para agradecer todo o apoio que vem recebendo de amigos e seguidores em suas redes sociais: “Recebendo MUITO mais amor do que imaginei receber na minha vida. Essa corrente dá uma força ainda maior! É inexplicável! É emocionante! É motivante! Obrigada mil vezes por tudo isso! A minha fé e conexão com Deus nunca esteve tão forte e tão presente! A fé move montanhas... e o amor cura TUDO! Vamos que vamos... voltar a minha vida de cabeça para cima!

No sábado, 27, a influenciadora também compartilhou atualizações sobre o tratamento: “E os momentos de choro também fazem parte do processo. É uma fase e vai passar”, escreveu ela ao compartilhar uma foto chorando.

Fabiana também mostrou um pouco da alimentação, celebrando que conseguiu comer um prato inteiro de refeição pela primeira vez desde o início do tratamento: “O foco é: viver um dia de cada vez! E comemorar as pequenas vitórias. A de hoje foi comer um prato inteiro de comida! Macarrão na manteiga com franguinho. Eu não estava conseguindo comer nada no começo!”, relatou a influenciadora.

Fabiana contou ter sido diagnosticada com o câncer nesta quinta-feira, 25. Devido ao tratamento, precisou desmamar o filho Luigi, de cinco meses, fruto do casamento com o empresário Bruno D'ancona, com quem tem também as gêmeas Chiara e Sienna, que completam 5 anos em fevereiro.