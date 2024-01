Roberto Justus comove com mensagem de apoio para a filha: "Vai vencer"

O empresário Roberto Justus prestou uma comovente homenagem para a filha, Fabiana Justus, que está em tratamento contra um câncer

Roberto Justus comoveu os seguidores das redes sociais neste sábado, 27, ao prestar todo o seu apoio para a filha mais velha, Fabiana Justus, que está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O empresário, que venceu recentemente um câncer na bexiga, postou no feed do Instagram uma foto com a herdeira e se mostrou bastante otimista em sua recuperação.

"Fabi meu amor. A vida nos surpreende quando menos esperamos. Você está enfrentando o maior desafio de sua vida. Quis o destino que fosse logo após eu ter enfrentado o meu. Esteja certa que estou mais impactado com o seu caso do que estive no meu próprio. Mas estou muito otimista, pois você sempre foi e é focada, determinada e guerreira. Certamente você vai vencer essa batalha mais rapidamente do que imagina", afirmou ele.

Justus completou a postagem desejando a recuperação de Fabiana. "Você é amada e admirada por todos e essa corrente que se formou é poderosa. Estarei ao seu lado em todos os momentos, apesar de que, na maioria deles, não poderemos nem ter contato fisicamente… mas em breve estaremos juntos e comemorando a sua plena recuperação. Te amo demais!", finalizou.

Mais cedo, Fabiana postou em suas redes sociais um vídeo do dia que recebeu o diagnóstico da doença. Na ocasião, ela apareceu segurando o filho caçula, Luigi, de cinco meses, e falou ter que parar de amamentá-lo.

Filhas de Roberto Justus comemoram o fim do tratamento dele contra o câncer

Em novembro do ano passado, a família do apresentador e empresário Roberto Justus celebrou o fim de seu tratamento contra o câncer na bexiga. Depois de cerca de um ano de cuidados, ele realizou a sua última sessão de imunoterapia e recebeu o carinho da família no hospital.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou a foto da família e comemorou bastante. "Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz", disse ela nos stories e completou na legenda de um post. "Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz!!! Vamos comemorar a vida", disse ela na ocasião. Por sua vez, Rafaella mostrou fotos nos stories do Instagram. "Meu Rei, te amo demais", disse ela. Confira!