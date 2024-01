Fabiana Justus posta vídeo do dia que descobriu o câncer: "Parar de amamentar"

Fabiana Justus comoveu ao mostrar o momento que soube que não poderia mais amamentar o filho caçula após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda

Fabiana Justus emocionou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao compartilhar um vídeo do dia em que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

Na gravação, a influenciadora digital aparece segurando o filho caçula, Luigi, fruto de seu casamento com Bruno D'ancona, e não conteve o choro ao descobrir que teria que parar de amamentar o herdeiro para iniciar o tratamento.

"Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... no dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar", revelou a famosa, que também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos.

Em seguida, Fabiana falou sobre o período que amamentou o filho. "Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso! Muito grata!", acrescentou.

"Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim!", finalizou a empresária.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Internada, Fabiana Justus dança com o marido

Internada para tratar o câncer, Fabiana Justus dividiu um momento fofo com seu marido, Bruno Levi D'Ancona, no hospital. Em seu perfil oficial do Instagram nesta sexta-feira, 26, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com seu amado.

No registro, os dois apareceram dançando com a música 'Pra Melhorar', de Marisa Monte, ao fundo. O casal dividiu um momento super íntimo e de muita força entre si. "Lá vem o Sol. Obrigada Deus! Obrigada meu amor", escreveu Fabiana na legenda da publicação. Veja a publicação!