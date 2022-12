Claudia Rodrigues vende imóveis para pagar cirurgia nos EUA

Lutando contra a esclerose múltipla, a atriz Claudia Rodrigues planeja passar por cirurgia caríssima nos Estados Unidos para melhorar as sequelas

A atriz Claudia Rodrigues (52) está sempre de olho em soluções para melhorar a sua qualidade de vida durante a luta contra a esclerose múltipla. Tanto que ela e sua namorada, a empresária Adriane Bonato (48), descobriram uma cirurgia nos Estados Unidos que promete melhorar as sequelas da doença no corpo do paciente. Com essa possibilidade, a artista decidiu vender alguns imóveis para juntar o dinheiro necessário para o procedimento .

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a cirurgia custa cerca de US$ 5 milhões – cerca de R$ 26 milhões. Assim, a artista e sua empresária estão organizando o orçamento para conseguir pagar o procedimento. “Estou negociando o pagamento. Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar e a gente paga isso”, disse Bonato.

A empresária também revelou como o procedimento cirúrgico funciona. "Com essa cirurgia, ele mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas etc, para poder equilibrar a pessoa. Depois da coleta dessas informações, o paciente fica dentro de uma máquina, como se fosse um forno, com um capacete que recebe ondas eletromagnéticas, estímulos neurais. Ao mesmo tempo, é injetado um coquetel com tudo o que a pessoa precisa. É tudo feito através de um software. Há regeneração do que foi degenerado. A melhora é instantânea. Ele dá um reset, o corpo volta ao que era, com tudo equilibrado. Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo. São três etapas, três dias seguidos fazendo isso", contou ela para a colunista.

Claudia Rodrigues foi internada em outubro deste ano

Há alguns meses, a atriz Claudia Rodrigues foi internada às pressas ao acordar com uma inflamação generalizada em seu corpo. A artista ficou com manchas vermelhas e coceira no corpo. Ela foi levada ao médico pela sua namorada e se recuperou bem.

“Estou passando por aqui para trazer uma excelente notícia para todo mundo. A Claudinha teve uma inflamação generalizada por conta de uma alergia medicamentosa. Ela tomou amoxilina e nós não sabíamos, ela tem alergia a essa medicação. E, por conta dessa alergia, afetou a marcha dela, deu cansaço e estava cheia de manchas. Graças a Deus foi medicada”, disse Adriane Bonato na época.

Claudia Rodrigues também celerou a sua recuperação. “Adorei que vocês fizeram orações para mim, muito obrigada! Eu quero dizer que eu estou limpa, eu parecia um dálmata e agora estou limpa, as manchas sumiram”, disse ela.

