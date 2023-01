Cláudia Rodrigues é internada em hospital na cidade de São Paulo

Atriz de 52 anos, Cláudia Rodrigues volta a ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein

A atriz Cláudia Rodrigues (52) teve que voltar a ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, nesta quarta-feira, 18. No ano de 2000 a famosa foi diagnosticada com esclerose múltipla, e voltou ao hospital onde realiza seu tratamento, junto de sua namorada, a empresária Adriane Bonato. A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

Não é a primeira vez que a atriz é internada. No ano de 2022, ela teve que ser hospitalizada algumas vezes por conta da esclerose, uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso. “Cláudia tem sequelas da doença. No caso dela, a esclerose afetou os olhos, o caminhas e a falta de equilíbrio”, revelou Adriane.

Cláudia tem uma filha, Iza, fruto de seu relacionamento com Brent Christopher Hiett, com quem se separou em setembro do ano de 2004. Ser mãe era um sonho da atriz, que aconteceu dois anos após ser diagnosticada com a doença.