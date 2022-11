Christina Applegate ganha 18 quilos e usa bengala após diagnóstico de doença

Christina Applegate de 'Disque Amiga para Matar' foi diagnosticada com esclerose múltipla

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 12h02

A atriz Christina Applegate falou sobre seu novo diagnóstico ao jornal norte-americano 'The New York Times'. Ela que já teve papel em 'Friends' e é protagonista em 'Disque Amiga para Matar', tem lutado com os sintomas da Esclerose Múltipla.

"Esta é a primeira vez que alguém vai me ver do jeito que sou. Engordei 18 quilos.Não consigo andar sem bengala. Quero que as pessoas saibam que estou muito ciente de tudo isso", afirmou a loira ao jornal, se referindo ao lançamento da terceira temporada da série da Netflix, 'Disque Amiga para Matar'.

Ela contou que as gravações do final da trama foram extremamente difíceis e que não sabe qual será a reação do público quanto ao resultado. “Se as pessoas odeiam, se as pessoas adoram, se tudo em que conseguem se concentrar é 'Ooh, olhe para o aleijado', isso não depende de mim”, disse ela.

“Tenho certeza de que as pessoas vão ficar tipo, 'não consigo superar isso'. Tudo bem, não passe disso, então,” ela continuou. “Mas espero que as pessoas possam superar isso e apenas aproveitar o passeio e dizer adeus a essas duas garotas.”, diz ela se referindo ao destino de seu personagem e da atriz Linda Cardellini.

Famosas brasileiras também lutam com o mesmo diagnóstico

Artistas como Ludmila Dayer, Claudia Rodrigues, Guta Stresser e Ana Beatriz Nogueira também foram diagnosticadas com a doença, que faz as celulas atacarem o próprio corpo.

A atriz Claudia Rodrigues faz tratamento intenso contra os sintomas e constantemente tem de ser internada por complicações. Recentemente, ela encontrou Stresser e em foto das duas, escreveu: "Encontro de “Esclerosadas” felizes aqui em Curitiba!! Agosto laranja. Momento de olhar para a #esclerosemultipla e lutar contra o preconceito com a doença e com a gente, portadores e portadoras e portadorxs de E.M".